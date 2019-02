Raadslid Frans Hoynck(50Plus) door fietsers in sloot gegooid in Wateringse Veld

Tennisser Robin Haase met Nederlands team naar finaleweek Davis Cup

De Haagse tennisser Robin Haase en zijn teamgenoten hebben zich geplaatst voor de finaleweek van de Davis Cup. Het Nederlands team won de kwalificatiewedstrijd in en tegen Tsjechië met 3-1.

Haase, aanvoerder van het team, won zelf de beslissende partij van de pas zeventienjarige debutant Jiri Lehecka in drie sets: 6-4, 2-6, 6-3. Het was voor de 31-jarige Hagenaar zijn derde overwinning van het weekend. Vrijdag versloeg hij Lukas Rosol in twee sets en zaterdag was hij met Jean-Julien Rojer in het dubbelspel nipt te sterk voor Jiri Vesely en Rosol.

Tsjechië won het toernooi om de Daviscup in 2012 en 2013. Het trad tegen Oranje aan zonder Tomas Berdych, die jarenlang de kopman was. De finaleweek van de vernieuwde Davis Cup wordt van 18 tot en met 24 november gespeeld in Madrid. In totaal doen daar achttien landen aan mee. De loting is op donderdag 14 februari.

Foto: Hans Wilink