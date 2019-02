WINACTIE: Gratis naar Son Mieux op vrijdag 8 februari in het Paard

Eerste slachtoffers gasexplosie melden zich bij kringloop Laakhaven

Meer in

Bij Kringloopwinkel Laakhaven hebben de eerste slachtoffers van de gasexplosie aan de Jan van der Heijdenstraat zich gemeld voor een nieuwe huisraad. De kringloopwinkel aan de Neherkade begon vorige week met een inzameling om de bewoners te hulp te schieten.

“Er zijn maandagmiddag twee gezinnen langs geweest om een hele nieuwe inboedel op te halen”, zegt Joop Rueck van de kringloopwinkel tegen Den Haag FM. “De gemeente heeft voor de bewoners van het rampgebied tijdelijk onderdak geregeld.”

De inzameling is volgens Joop nog lang niet voorbij. “Pas als ieder slachtoffer geholpen is, zijn we klaar.”

Luister hier naar een interview met Joop Rueck op Den Haag FM.