Hijs Hokij grijpt in laatste tien seconden van finale naast beker

IJshockeyclub Hijs Hokij Den Haag heeft zondag niet voor de tweede keer op rij de bekerfinale in eigen huis weten te winnen. De Nijmeegse AHOUD Devils bleken dit jaar te sterk voor de Haagse sportploeg van 2018.

Hijs Hokij nam in de eerste periode afstand van de ploeg uit Nijmegen door powerplay-doelpunten van Mike Verschuren en Joey Oosterveld: 2-0. Er leek niets aan de hand, voor de Haagse hockeyers, maar AHOUD Devils kwam in de tweede periode terug in de wedstrijd door doelpunten van Nick de Jong en Levi Houkes: 2-2.

In de derde periode zorgde Alan van Bentem opnieuw voor een 3-2 voorsprong. Daarna waren er grote kansen aan beide kanten. De winst was nabij voor de Hagenaars, maar tien seconden voor tijd was daar de gelijkmaker (3-3) en moest er worden verlengd in de Uithof. In een overtal-situatie maakte Jeffrey Melissant vlak voor tijd de 4-3.

Tijdens de finale die Hijs Hokij vorig jaar thuis speelde wonnen de Hagenaars nog met een overweldigende 7-3 van de UNIS Flyers uit Heerenveen.