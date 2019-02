Kroegtijger kruipt voor de verandering eens achter de bar

Bezoekers van café Momfer de Mol worden maandagavond geholpen door vrijwillig personeel bestaande uit vaste gasten van het kroeg in de Oude Molstraat. “Gasten vragen ons vaak of ze hun eigen biertje mogen tappen, of hoe je nou dat drankje maakt. Nu mogen ze het zelf proberen”, vertelt eigenaar Armand van der Geld op Den Haag FM.

Iedereen was welkom zich op te geven voor het evenement ‘Andere Kant van de Bar’. Het is de bedoeling om in duo’s een uurtje bardienst te draaien. “Er is altijd een van de collega’s van de Momfer bij om instructies te geven.” Dit is de vierde keer dat het evenement plaatsvind is onderdeel van de vieringen hun vijftienjarige bestaan. “Het is verbazend hoe goed sommige mensen eigenlijk zijn.”

Vanaf 17.00 neemt het verse barpersoneel plaats achter de bar. “Het belangrijkste is goed zijn met mensen en natuurlijk een perfect biertje tappen.”

Luister hier naar een interview met Armand van der Geld op Den Haag FM.