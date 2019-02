Nederland mogelijk op de vingers getikt door EU-ambtenaren wegens pulsvisserij

Ambtenaren van de Europese Commissie willen een procedure tegen Nederland starten vanwege het overtreden van regels rond pulsvissen. Dat schrijft de Europese Commissie in een brief die in handen is van de NOS.

De brief in kwestie werd verstuurd door de ambtenaren en was gericht aan een Franse milieuorganisatie. Die diende vorig jaar een klacht in bij de Europese Commissie omdat zij vonden dat veel Nederlandse pulsvisvergunningen illegaal zijn afgegeven.

Bij pulsvissen worden vissen met stroomschokjes, in plaats van zware kettingen, van de zeebodem gejaagd. 84 vissers hebben miljoenen geïnvesteerd om hun boten uit te rusten met speciaal vistuig wat pulsvissen mogelijk maakt.

De procedure kan ertoe leiden dat Nederland het beleid moet aanpassen, wat de Scheveningse pulsvissers veel geld kan kosten. Eurocommissarissen moeten nog wel instemmen met de zogenoemde inbreukprocedure, schrijft de NOS. In veel gevallen gebeurt dat wel.

