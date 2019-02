Vanaf woensdag duurzaam dineren als een koning op Lange Voorhout

Op woensdag 6 februari openen de deuren van pop-uprestaurant en cocktailbar WILLEM aan het Lange Voorhout. Het restaurant is de komende twee maanden te vinden in Het Stadspaleis, het voormalig woonhuis van Koning Willem I en II.

Het restaurant is een initiatief van de eigenaren van ManicOrganic, een duurzame foodtruck en cateraar. “Het wordt haute cuisine maar dan met het oog op de toekomst”, zegt Laurens van Luin van WILLEM op Den Haag FM. “We serveren geen vlees, maar maken het zo lekker dat niemand het mist. Het is ook om iedereen te motiveren wat minder vlees te gaan eten.”

Restaurant WILLEM is de komende twee maanden iedere woensdag tot en met zondag geopend. “Dit is de testfase. Als het een succes is gaan we op zoek naar een vaste locatie”, zegt Van Luin. Reserveren kan hier.

Foto: Google Streetview

Luister hier naar het interview met Laurens van Luin op Den Haag FM.