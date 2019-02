Belgische politie pakt Hagenaar op voor liquidatie in Limburg

Een 33-jarige Hagenaar is dinsdag in Antwerpen gearresteerd voor betrokkenheid bij een liquidatie in het Limburgse Blerick, een stadsdeel van Venlo. De Belgische politie hield hem op verzoek van de Nederlandse autoriteiten aan.

De man is volgens de politie betrokken geweest bij de moord op Kemal Zengin. Ook zou hij iets te maken hebben met de eerdere diefstal van de vluchtauto, die vanaf de Edelgasstraat in Zoetermeer werd gestolen. De recherche ontdekte dat de Hagenaar in een huis in Antwerpen zat en liet hem daar aanhouden.

De 44-jarige Kemal Zengin werd in de zomer van 2017 van dichtbij doodgeschoten voor zijn huis in Blerick. In het onderzoek naar de moord werden eerder al twee Rotterdammers aangehouden. In de zaak is een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.