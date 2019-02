Snackcar De Vrijheid blijft gewoon open: “Schuld is afbetaald”

CDA’er Karsten Klein nodigt Frans Timmermans uit om te praten met Scheveningse pulsvissers

De Haagse oud-wethouder Karsten Klein(CDA) nodigt eurocommissaris Frans Timmermans uit om met Scheveningse pulsvissers om de tafel te gaan. De Nederlandse pulsvisserij ligt onder vuur nadat een Franse milieuorganisatie een klacht indiende omdat veel Nederlandse pulsvisvergunningen illegaal zouden zijn afgegeven.

Bij pulsvissen worden vissen met stroomschokjes, in plaats van zware kettingen, van de zeebodem gejaagd. 84 vissers hebben miljoenen geïnvesteerd om hun boten uit te rusten met speciaal vistuig wat pulsvissen mogelijk maakt. De mileuorganisatie roept de Europese Commissie op Nederland een boete te geven.

“Dit is een heel belangrijk onderwerp voor de visserij”, zegt Klein op Den Haag FM. “Ik wil meneer Timmermans graag laten zien hoe het er in Scheveningen aan toe gaat. Hopelijk kan hij er dan voor zorgen dat pulsvisserij in de toekomst ook mogelijk blijft.”

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Karsten Klein op Den Haag FM.