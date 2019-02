Leo en Netty Olffers openen huiskamer voor eenzame ouderen

Veel ouderen in Laakkwartier voelen zich eenzaam. Met het initiatief ‘Laakse Lente’ wil het Haagse echtpaar Leo en Netty Olffers daar wat tegen doen. Zij stellen hun huiskamer daarom drie keer per week open voor koffie, thee en een praatje.

“Het voelt als een verjaardag”, zegt An van Loon die tot een van de vaste gasten behoort. “Als je alleen thuis zit dan ben je gauw uitgekletst”, voegt ze er lachend aan toe. Aad Winterswijk komt ook regelmatig bij Leo en Netty over de vloer: “Het is heerlijk dat je hier met mensen kan praten, ik kan moeilijk tegen mezelf blijven lullen.”

De ‘Laakse Lente’ is meer dan drie keer per week koffie drinken. Zo is er maandelijks een activiteit zoals bloemschikken en maken de ouderen ieder jaar een uitje. In al die jaren is het huiskamerproject niet onopgemerkt gebleven. Zo wonnen Leo en Netty eerder verschillende prijzen, kwam burgemeester Pauline Krikke langs en schreef John Zwennes er een nummer over.