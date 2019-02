Haags theater houdt prikkelarme stapavond voor mensen met psychische aandoening

In Theater in de Steeg aan het Westeinde is vanaf nu iedere dinsdag van de maand de prikkelarme stapavond ‘Chillen in de Steeg’. Dinsdagavond wordt de officiële aftrap verricht door wethouder Kavita Parbhudayal.

Chillen in de Steeg wordt georganiseerd door Stichting Anton Constandse en is speciaal voor psychisch kwetsbare bezoekers. Na twee try-outs is besloten er een maandelijks evenement van te maken. De avond bestaat uit een gezamenlijke maaltijd gevolgd door optredens van verschillende bands.

De prikkelarme stapavond Chillen in de Steeg begint dinsdagavond om 17.30 uur en duurt tot 21.00 uur.