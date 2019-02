Snackcar De Vrijheid blijft gewoon open: “Schuld is afbetaald”

Snackcar De Vrijheid blijft voorlopig gewoon open. De beroemde zaak boven de Utrechtsebaan werd met sluiting bedreigd. Vanwege een belastingschuld zou donderdag de complete inboedel onder de hamer gaan. Deurwaarder Willem de Graaf zegt dinsdag tegen Den Haag FM dat de eigenaar van de snackbar zijn schuld heeft ingelost.

Woensdagmorgen kwam naar buiten dat de snackbar in zwaar weer zou zitten. De eigenaar liet zelf al weten dat hij “alles al geregeld had”. Maar daar klopte volgens deurwaarder Willem de Graaf niks van. Er was volgens hem nog geen cent binnengekomen. Zodoende zouden alle roerende zaken, zoals friteuses, koelingen en meubilair donderdag worden geveild.

Maar inmiddels zit er schot in de zaak. “De eigenaar van De Vrijheid heeft zijn schuld afgelost. De executieverkoop is van de baan”, aldus deurwaarder De Graaf. Hij verwijst daarbij ook naar de website van openbare verkopen door gerechtsdeurwaarders, gemeenten en belastingdienst, waar De Vrijheid niet meer op te vinden is.

De eigenaar van De Vrijheid, Salih Arslan, was niet bereikbaar voor commentaar.

Foto: Google Maps