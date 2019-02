Werkzaamheden Scheveningseweg in eindfase

Snackcar De Vrijheid in zwaar weer door belastingschuld

De werkzaamheden op de Scheveningseweg zijn bijna klaar. De gemeente heeft vandaag bekendgemaakt dat de fietspaden op de weg geasfalteerd zullen worden.

Wethouder Robert van Asten kwam vandaag zelf in actie om de tegels weg te halen uit het fietspad langs de Scheveningseweg. Het drukke, doorgaande pad wordt geasfalteerd, zodat fietsers sneller en comfortabeler op hun bestemming kunnen komen. Een deel van de route van stad naar kust was al eerder onder handen genomen. De gemeente Den Haag wil ieder jaar zo’n vier kilometer fietspad asfalteren.

Aan de Scheveningseweg wordt al sinds augustus gewerkt. De fundering van de tramrails was verzakt en is vervangen. Vanaf volgende week kan tram 1 weer de normale route rijden. Tot en met eind maart bezig worden er nog bomen geplant en wordt de weg bestraat. Terwijl het fietspad geasfalteerd wordt, kunnen fietsers over de autoweg. 29 maart moet alles weer volledig toegankelijk zijn.

