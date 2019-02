Wethouder de Mos: “Sportkwartier moet Escamp weer aan het bewegen krijgen”

Wethouder Richard de Mos doopt stadsdeel Escamp om tot Haags Sportkwartier. Uit onderzoek blijkt volgens De Mos dat beweging minder en overwicht juist vaker voorkomt in dat deel van de stad. “Hoog tijd om Escamp weer aan het bewegen te krijgen”, zegt Richard op Den Haag FM.

Escamp heeft de meeste sportfaciliteiten van Den Haag, bijna vier vierkante meter per persoon, toch wordt hier te weinig gebruik van gemaakt. “We hebben in Escamp met de Sportcampus Zuiderpark en De Uithof twee prachtige sporticonen liggen voor de bewoners”, vertelt De Mos. “We gaan gewoon bij de mensen thuis langs om ze enthousiast te krijgen om er ook gebruik van te maken. Dit doen we samen met sportverenigingen en externe partijen.”

Naast de bestaande sportfaciliteiten is de gemeente op zoek naar ideeën van bewoners voor het Haags Sportkwartier. Kijk voor meer informatie op de gemeentewebsite.

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Richard de Mos op Den Haag FM.