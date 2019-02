Duizenden scholieren spijbelen voor klimaatmars op het Malieveld

Donderdag worden zo’n 3.000 ‘klimaatspijbellaars’ verwacht op het Malieveld. De scholieren protesteren tegen de klimaatverandering waar hun generatie het meeste last van zal krijgen. De organisatie is voor een groot deel in handen van een groep scholieren van de Daltonschool.

Nadat de klimaatstakers zich op het Malieveld hebben verzameld lopen ze een klimaatmars. “Dit is de ideale manier om ons gevoel te kunnen overbrengen”, zegt organisator Inez Nuijten op Den Haag FM. “Toen we dit in Zweden en België zagen bedachten we dat wij dat ook konden doen.”

Volgens Inez wordt er politiek nog niet genoeg aandacht gegeven aan het klimaat. “Ookal ben ik geen politicus, ik mag zelf niet eens stemmen, zie ik het fout gaan. Uit alle onderzoeken blijkt dat het de verkeerde kant op gaat.”

Wisselende reacties op scholen

Niet alle scholieren gaan er heen. “Ik heb gewoon les”, zegt een scholier van het Dalton. Veel scholieren mogen er geoorloofd heen als ze toestemming hebben van hun ouders en een motivatiebrief aan school hebben geschreven. Toch zien sommige het als dag vrij: “Ik staak in mijn bed”, zegt een scholier van het Segbroek College.

Luister hier naar het interview met Inez Nuijten op Den Haag FM.

