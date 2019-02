GroenLinks legt zich niet neer bij bomenkap op instabiele Noordwal

Coalitiepartij GroenLinks wil in debat over het kappen van achttien kastanjebomen aan de Noordwal. Volgens de gemeente is de kap noodzakelijk omdat de kademuur dreigt te bezwijken.

In november leek het nog dat de wal met tijdelijke maatregelen kon worden gestabiliseerd, en de bomen nog even gespaard konden blijven. Dat blijkt uit recente metingen toch ander en moet de kade van de Torenstraat tot de Hemsterhuisbrug worden versterkt. Dat gebeurt door in het water een tijdelijke damwand aan te brengen. In april moet damwand klaar zijn.

Vervolgens moet er zo snel mogelijk een definitieve oplossing komen. “Daarbij is behoud van de kastanjebomen helaas niet mogelijk”, aldus de wethouder Richard de Mos. Hij belooft daarna nieuwe, grote bomen terug te plaatsen, in overleg met de buurt.

Coalitieakkoord

Fractievoorzitter Kapteijns haalt het coalitieakkoord aan. Daar staat duidelijk in te lezen dat er zorgvuldiger gekeken moet worden naar de noodzaak van bomenkap. “We hebben vastgelegd dat we dat alleen doen als het echt niet anders kan”, aldus Kapteijns.

Daarom wil Kapteijns meer onderzoek doen naar alternatieven voor het kappen van de kastanjes en wil hij in debat met de wethouder. “Dit zijn heel mooie beeldbepalende bomen. Daar hebben we er niet zo veel, en dus moeten we er zuinig op zijn.”

Foto: Sonja Assenberg