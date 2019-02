HMC-medewerkers schrijven kinderboekje over kanker

Meer in

Op de locatie Antoniushove van het HMC wordt woensdag het kinderboek ‘Ik ben Jack’ gepresenteerd. Het boekje gaat over kanker en is geschreven is door verpleegkundige Daniëlle van Caspel. Ook illustraties zijn gemaakt door een HMC-medewerker, Angelique van Staveren.

Het jongetje Jack krijgt te maken met kanker, op allerlei verschillende manieren. In zijn klas, thuis, bij opa en oma en in het ziekenhuis. Hij wordt geconfronteerd met haaruitval, chemotherapie, bestraling en ook de dood. Desondanks zijn de verhalen optimistisch en soms zelfs humoristisch van toon.

Van Caspel werkt al jaren als verpleegkundige op de afdeling Oncologie in HMC Antoniushove en heeft dagelijks te maken met families die kampen met kanker. Met haar kennis en ervaring wil ze met het boek handvatten bieden die aansluiten op de belevingswereld van kinderen. Samen met collega Van Staveren maakte Daniëlle een boek met elf kindergedichten en een rubriek wist-je-datjes over kanker.

Het boekje ‘Ik ben Jack’ is vanaf vandaag verkrijgbaar online en kost 14,50 euro. De verhalen zijn geschikt voor kinderen in de leeftijd van circa 6 tot 8 jaar.