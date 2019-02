Stichting Basketbal Den Haag: “Eredivisiebasketbal moet naar Sportcampus Zuiderpark”

Stichting Basketbal Den Haag presenteert woensdag het initiatief ‘The Hague Royals’. De stichting wil vanaf september een ploeg in de Dutch Basketball League hebben en het Eredivisiebasketbal naar Sportcampus Zuiderpark halen.

The Hague Royals is een eredivisieteam dat als vlaggenschip moet gaan fungeren om met de basketbalsport maatschappelijke impact te creëren. Volgens de initiatiefnemers is dat hard nodig omdat de beoefening van de sport hoofdzakelijk plaats zou vinden op school en pleintjes. De stichting wil alle basketbalinitiatieven en samenwerkingen met de verenigingen in de regio Haaglanden onder één vlag te verenigen en op die manier topsport en breedtesport aan elkaar te verbinden. “Alleen door structureel topsport en breedtesport te combineren, kunnen we met basketbal in de stad Den Haag echte stappen voorwaarts zetten”, aldus initiatiefnemer Mart Waterval.

De initiatiefnemers zijn op zoek naar sponsoren en partners die net als zij maatschappelijke impact willen creëren. Zo moet het het straat- en schoolbasketbal in Den Haag structureel wordt opgezet, zodat er in de Haagse wijken meer bewogen wordt. “Er is veel talent in de regio Den Haag en alleen met Eredivisiebasketbal kunnen we dat verder ontplooien. En laten we eerlijk zijn, die prachtige topsporthal in de Sportcampus vraagt toch om bruisende basketbalwedstrijden?”