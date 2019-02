Belgische politie pakt Hagenaar op voor liquidatie in Limburg

Vanaf 1 juli betaald parkeren in Regentessekwartier en Duinoord

Vanaf 1 juli moeten automobilisten in het Regentessekwartier en Duinoord betalen om hun auto te parkeren. In het Regentessekwartier geldt betaald parkeren dan dagelijks van 18.00 tot 24.00 uur en in Duinoord van 13.00 tot 24.00 uur.

Het gedeelte van Duinoord omringd door de Suezkade, Groot Hertoginnelaan en de Laan van Meerdervoort wordt toegevoegd aan de Bomenbuurt. Vergunninghouders kunnen hierdoor op de Groot Hertoginnelaan, tussen de Laan van Meerdervoort en de Conradkade, straks ook aan de overkant van hun straat parkeren. Het Regentessekwartier wordt toegevoegd aan het vergunninggebied Bomenbuurt. Duinoord wordt toegevoegd aan het vergunninggebied Geuzen- en Statenkwartier.

Begin mei ontvangen bewoners, bedrijven en instellingen in Regentessekwartier en Duinoord een brief met uitleg over betaald parkeren en het aanvragen van een parkeer- en bezoekersvergunning.