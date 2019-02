HMC-medewerkers schrijven kinderboekje over kanker

Zaak moord op Russische Hagenaar voor de rechter; OM eist tien jaar cel

Meer in

De moordzaak op de Leyweg, waarbij de 42-jarige Olena Lyubysheva overleed, kwam woensdag voor de rechter. De verdachte Wendell G. (55) heeft moeten vertellen wat er meer dan twee jaar geleden gebeurde in het appartement van de Russische vrouw. Olena werd 27 januari 2017 zwaargewond in haar flat gevonden en overleed kort daarna. Het OM eist tien jaar.

Vlak na het overlijden van Olenda werden Wendell G. en twee vrouwen opgepakt. G. was een vriend van de Russische Hagenaar. Net als de twee opgekapte vrouwen was hij de avond van de moord in haar flat. Die bewuste avond zou er stevig gedronken zijn brak een ruzie uit. Daarbij zou Olena zo hard geslagen zijn dat ze buiten bewustzijn raakte.

De vraag is wie verantwoordelijk is voor de dood van Lyubysheva. De twee vrouwen wijzen naar G., die volgens hen Olena in haar gezicht zou hebben geschopt. G. stelt dat de twee vrouwen Olena hebben meegenomen naar de slaapkamer en haar daar hebben omgebracht.

Toch kwamen de twee vrouwen snel na de moord vrij en zijn ze inmiddels geen verdachten meer. De advocaat van G. gaat er nog wel van uit dat de vrouwen een rol hebben gespeeld bij de dood van de Russische vrouw. Zij zijn opgeroepen als getuigen.