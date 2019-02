Drukbezocht klimaatprotest scholieren rustig verlopen

Haagse band Son Mieux presenteert eerste album in uitverkocht Paard

Op het Malieveld zijn veel meer scholieren bijeengekomen voor het klimaatprotest dan op voorhand werd verwacht. Ondanks dat is alles rustig verlopen.

Er werd rekening gehouden met ongeveer 4.000 jongeren, maar volgens de organisatie lijken er zeker twee keer zoveel mensen te zijn gekomen. Duizenden scholieren uit het hele land kwamen samen op het Malieveld om te demonstreren voor een beter klimaat en om de politiek op te roepen tot maatregelen. Ze liepen met borden en spandoeken met teksten als ‘Geen gelul, uitstoot naar nul’ en ‘Help het klimaat voordat de wereld vergaat’.

De scholieren werden toegesproken door de organisatie, om vervolgens een mars te lopen door de binnenstad. De demonstranten liepen via de Hofvijver en de Mauritskade terug naar het Malieveld. Behalve veel scholieren, was er ook veel politie op de been.