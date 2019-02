FOTOSERIE: Duizenden scholieren in actie voor beter klimaat

Op het Malieveld in Den Haag zijn donderdag zo’n 5.000 scholieren aangekomen om te demonstreren voor een beter klimaat. De zogenoemde ‘klimaatspijbelaars’ lopen daarna een protestmars richting Hofvijver. Den Haag FM is erbij en houdt je de hele dag op de hoogte via 92.0 FM, onze social mediakanalen, website en app.