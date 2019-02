GroenLinks wil app die statushouders wegwijs maakt in Den Haag

GroenLinks in de gemeenteraad pleit voor een app die statushouders gaat helpen wegwijs te maken als ze zich in Den Haag willen vestigen.

Statushouders moeten van alles regelen als ze in Nederland komen wonen. Deels worden ze daarbij geholpen door professionals en vrijwilligers, maar zaken als het vinden van een taalcursus en het afsluiten van een verzekering zijn eigen verantwoordelijkheid. “Door een app aan te bieden die alle belangrijke informatie bundelt in verschillende talen, kan de statushouder sneller en makkelijker meedoen in Den Haag”, aldus GroenLinks-raadslid Serpil Ates.

Onlangs lanceerde gemeente Amsterdam al de zogeheten NL-app. Deze biedt statushouders in verschillende talen overzichtelijke informatie over de thema’s leefomgeving, geld, werk, gezondheid, juridische zaken en integratie.