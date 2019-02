GroenLinks wil app die statushouders wegwijs maakt in Den Haag

Malieveld stroomt vol met ‘klimaatspijbelaars’

Op het Malieveld zijn duizenden scholieren aangekomen om te demonstreren voor een beter klimaat. Volgens de politie gaat het om 4.000 tot 5.000 jongeren. Zij lopen met spandoeken en borden met teksten als ‘Geen gelul, uitstoot naar nul’, ‘Help het klimaat voordat de wereld vergaat’ en ‘Thinking in solutions, not in pollution’.

Initiatiefnemer van die actie is de zeventienjarige Haagse scholier Stijn Warmenhoven, leerling van Dalton Den Haag aan de Aronskelkweg. “We zijn helemaal niet blij met het huidige klimaatbeleid’, legt Stijn uit. ‘We willen echt dat de politiek er iets aan gaan doen.” Het is niet voor het eerst dat scholieren actievoeren voor het klimaat. In België gingen ook al leerlingen de straat op.

De scholieren beginnen naar verwachting om 11.15 uur met hun protestmars richting Hofvijver. Via de Mauritskade lopen ze terug naar het Malieveld.