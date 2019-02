Moordverdachte Wendell G. op vrije voeten

Wendell G. (55), die verdacht wordt van de dood van zijn vriendin Olena Lyubysheva (42), is vrijgelaten. De rechtbank in Den Haag verwacht dat hij niet meer terug de cel in hoeft. Woensdag eiste het Openbaar Ministerie (OM) nog tien jaar cel tegen G. Die heeft altijd ontkend.

De Russische vrouw werd op 24 januari 2017 zwaargewond gevonden in het appartement van de verdachte aan de Leyweg. Een dag later overleed ze in het ziekenhuis. G. is ervan overtuigd dat twee vrouwen die bij hem logeerden zijn vriendin Olena hebben vermoord. Het slachtoffer stierf aan ernstig hersenletsel. Volgens het OM zou ze dat hebben opgelopen omdat G. haar geschopt en geslagen zou hebben.

De rechtbank houdt er nu “ernstig rekening” mee dat er bij een veroordeling van G. geen celstraf meer opgelegd wordt. “De rechtbank heft het bevel tot voorlopige hechtenis op”, schrijven ze in een verklaring. G. zat ook al meer dan een jaar in voorarrest. Op 20 februari mocht G. zijn proces in vrijheid afwachten. Vorige maand werd hij opgepakt omdat hij een agent had gebeten. De rechtbank doet op twintig februari uitspraak.