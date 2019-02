OM: Paul Selier niet overleden door geweld bij arrestatie

De agenten die vorig jaar februari Paul Selier (39) hebben aangehouden in Waddinxveen, hebben juist gehandeld. Dat concludeert de Rijksrecherche na onderzoek, laat het Openbaar Ministerie donderdag weten. Selier overleed na de arrestatie.

Paul Selier wordt in februari aangehouden in Waddinxveen door twee agenten. 37 seconden van zijn arrestatie worden gefilmd. Eén agent gaat bovenop de Hagenaar zitten en geeft Selier een paar stompen in zijn zij. Hij overlijdt na zijn aanhouding, de Rijksrecherche start een onderzoek.

In het bloed van Paul Selier werd na zijn dood cocaïne gevonden. Op verzoek van de nabestaanden doet het Openbaar Ministerie geen verdere mededelingen over de doodsoorzaak.