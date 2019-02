Twee steekpartijen op en rond Van Alkemadelaan

Een zeventienjarige jongen is woensdagavond rond 19.15 uur gewond geraakt bij een steekpartij aan de Van Alkemadelaan. Een kwartier later werd in dezelfde buurt een hardloper meerdere keren gestoken. De politie vermoedt dat het om dezelfde dader gaat en is naar hem op zoek.

Het eerste slachtoffer stond woensdagavond met zijn fiets ter hoogte van hockeyvereniging Klein Zwitserland toen een man zijn band lek wilde steken. Toen het slachtoffer hier wat van zei werd hij in zijn arm gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gegaan. De dader ging ervandoor.

De melding van de tweede steekpartij kwam pas later op de avond. Toen bleek dat er rond 19.30 uur een hardloper was neergestoken in de De Mildestraat, een zijstraat van de Van Alkemadelaan. De politie vermoedt dat de zaken verband houden maar kon nog niets zeggen over de identiteit en de aard van de verwondingen van de hardloper.

Signalement

De politie is dringend op zoek naar de dader en heeft zijn signalement verspreid. Het gaat om een blanke man van 28 á 29 jaar. Hij heeft een stevig postuur, is zo’n 1,87 meter lang en droeg een driekwart broek en kisten. Daarnaast heeft hij een sterk Engels accent. De politie raadt aan om indien hij wordt gesignaleerd afstand te houden en 112 te bellen.