Vermoedelijke dader dubbele steekpartij Benoordenhout gepakt

De vermoedelijke dader van de dubbele steekpartij op en rond de Van Alkemadelaan in Benoordenhout, woensdagavond, is door de politie opgepakt. De aanhouding gebeurde donderdagmiddag rond 12.45.

Het eerste slachtoffer stond woensdagavond met zijn fiets ter hoogte van hockeyvereniging Klein Zwitserland toen een man zijn band lek wilde steken. Toen het slachtoffer hier wat van zei werd hij in zijn arm gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gegaan. De tweede steekpartij was ongeveer een kwartier later in de De Mildestraat, een zijstraat van de Van Alkemadelaan.

Luister om 16.00 uur naar Den Haag FM voor een actuele verklaring van de politie