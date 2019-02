Politie houdt man aan die rugzak achterliet op Binnenhof: “Geen explosieven aangetroffen”

De politie heeft rond 13.30 uur op het Binnenhof man aangehouden die zich verdacht gedroeg. Hij liet volgens de politie een rugzak achter en zou dreigende taal hebben gebruikt. Een explosievenverkenner van de politie heeft onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat er geen explosieven in de rugzak zaten.

Het Binnenhof was enige tijd afgesloten, maar is inmiddels weer vrijgegeven.

Zoals elke vrijdag, is op dit moment de ministerraad aan de gang. In het gebouw van de Tweede Kamer werd er omgeroepen dat iedereen weg moest blijven bij de ramen.

