Den Haag viert zaterdag Chinees Nieuwjaar

Het Chinees Nieuwjaar, ook wel bekend als het Lentefestival, wordt zaterdag uitbundig gevierd in Den Haag. Dit jaar is volgens de Chinese kalender het jaar van het Varken. Het nieuwe jaar wordt ingeluid met verschillende feestelijke activiteiten verspreid door de binnenstad.

Het Lentefestival wordt vanaf de eerste tot en met de vijftiende dag van de Chinese kalender gevierd. In Den Haag is zaterdag, als onderdeel van het feest, een grote viering met kleurrijke draken-­ en leeuwenoptochten en veel siervuurwerk. Dat begint om 10.30 op het Spuiplein. Vanaf 11.00 uur is er in Chinatown een speciale nieuwjaarsmarkt.

Om 11:30 wordt de landelijke viering van het Chinese Nieuwjaar officieel geopend in het Atrium van het Stadhuis met toespraken van onder anderen ambassadeur Wu Ken van de Volksrepubliek China en ceremoniemeester Yun Piao Lin.

Foto: Richard Mulder