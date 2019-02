Extra toezicht bij Klein Zwitserland en HVV na steekpartijen Benoordenhout

Hockeyclub Klein Zwitserland heeft maatregelen genomen nadat een jeugdlid woensdag werd gestoken met een mes door een nog onbekende man. Er is extra surveillance op het terrein. Ook bij de naastgelegen voetbalclub HVV wordt er een extra oogje in het zeil gehouden.

Volgens de politie heeft een man woensdagavond in Benoordenhout twee mensen neergestoken op straat. Aan de Van Alkemadelaan werd rond 19.15 uur een 17-jarige jongen die lid is van Klein Zwitserland in zijn arm gestoken. Een kwartier later werd in de buurt een hardloper meerdere keren gestoken. De politie vermoedt dat het om dezelfde dader gaat en is naar hem op zoek.

Donderdag werd iemand opgepakt die weer is vrijgelaten.

