Hoogleraren van Universiteit Leiden verruilen collegezaal voor groep 7

De Universiteit Leiden, de oudste van Nederland, bestaat vrijdag precies 444 jaar. Ter gelegenheid van deze verjaardag gaven 61 hoogleraren gastlessen op basisscholen in Leiden en Den Haag.

Het project waarbij de hoogleraren de leerlingen van groep 7 bezoeken heet ‘Meet the Professor’. In totaal kregen 1.600 leerlingen in beide steden een gastlezing in hun eigen klaslokaal. De professors kwamen ook naar Den Haag omdat de universiteit hier sinds 1999 vestigingen heeft. Zo kwam hoogleraar Adam Cohen naar de Haagse samenwerkingsschool Balans.

Kiekje uit de klas: Adam Cohen (@CHDR_NL) is één van de 66 hoogleraren die vandaag een basisschool bezoeken. De leerlingen van @swsBalans in Den Haag vragen hem het overhemd van het lijf. Meer info: https://t.co/gOgSwQLBC4 pic.twitter.com/eZ7g5wlkqE — Universiteit Leiden (@UniLeiden) February 8, 2019

“De deuren van de universiteit staan al vaak open, maar we weten dat meestal dezelfde mensen dan binnen lopen. Want niet iedereen kent ons, weet wat we doen of weet ons te vinden”, legt rector magnificus Carel Stolker uit. “Daarom draaien we het bij deze 444-viering om: we komen naar je toe.”

Foto: OSeveno, Wikipedia