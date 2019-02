Intieme huiskamerconcerten tijdens ‘Gluren bij de Buren’

Meer in

Tijdens festival ‘Gluren bij de Buren’ stellen in het hele land vrijwilligers hun huiskamer ter beschikking voor huiskameroptredens. Dit jaar vindt het festival voor het eerst ook in Den Haag plaats.

Meer dan tachtig Hagenaars openen hun deuren voor intieme optredens. Naast concerten kan je ook terecht voor cabaret of dans. “In elke huiskamer doet een Haagse artiest drie optredens”, zegt coördinator Ramon de la Combé op Den Haag FM. “Als bezoeker kan je dus naar optredens in verschillende buurten van de stad.”

Geen winstoogmerk

Alle optredens zijn gratis te bezoeken. De artiesten treden belangeloos op en ook de vrijwilligers die hun huiskamer openstellen krijgen geen vergoeding. Toch is er een aantal grote sponsoren zoals de gemeente en Fonds 1818 aan het festival verbonden. “Alle inkomsten gaan naar kosten die we maken”, zegt Ramon. “We zijn een stichting zonder winstoogmerk, dus er blijft geen grote zak met geld over na afloop.”

Festival Gluren bij de Buren is aanstaande zondag tussen 12.00 en 17.00 uur verspreid door de stad. Kijk hier voor meer informatie.

Luister hier naar het interview met Ramon de la Combé op Den Haag FM.