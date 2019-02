Nieuwe album zanger Tim Akkerman heet ‘Lions Don’t Cry’

Het nieuwe album van de Haagse zanger Tim Akkerman en zijn band The Ivy League gaat ‘Lions Don’t Cry’ heten. Dat vertelde de zanger vrijdagochtend op Den Haag FM. “Leeuwen zijn vechters, die zitten niet bij de pakken neer.”

De naam van het album slaat op Akkermans eigen leven. “2018 was heel mooi maar ook een klote jaar”, zegt Akkerman die afgelopen jaar scheidde van zijn vrouw Stephanie. “Ik heb veel verdriet gehad van de scheiding maar heb er niet om kunnen huilen. Vooral uit bescherming van mijn kinderen, die zijn heilig.”

Bruce Springsteen

Afgelopen jaar toerde Tim met zijn band The Ivy League door het hele land met nummers van Bruce Springsteen. Nu is het weer tijd voor eigen muziek. “Ik heb me zeker laten inspireren door Springsteen. Maar ook door Pearl Jam”, zegt Akkerman in het programma Haagse Ochtendradio. Het album kwam tot stand door middel van crowdfunding. “Het is een goede peiling om te zien of het publiek wel op een album zit te wachten. Dat bleek dus zo te zijn.”

Het album Lions Don’t Cry van Tim Akkerman en The Ivy League wordt maandag 8 april gepresenteerd in het Paard. De eerste single ‘Underestimate’ is vanaf nu verkrijgbaar. Kaarten voor de albumpresentatie zijn hier verkrijgbaar.

Luister hier naar het interview met Tim Akkerman op Den Haag FM.