Rudo Slappendel te gast in Mediamix op Den Haag FM

In het programma Mediamix op Den Haag FM is zondagavond de nieuwe interim-stationmanager Rudo Slappendel te gast.

Rudo Slappendel (37) is geen onbekende van de omroep, zo stond hij in 2005 aan de wieg van de zender toen de omroep transformeerde van Stadsradio Den Haag naar Den Haag FM. We gaan met Rudo in gesprek zodat we hem beter leren kennen. En natuurlijk zijn we benieuwd naar zijn toekomstplannen voor Den Haag FM én de toekomst van de radio!

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.