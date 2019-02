Spuigasten over klimaatdemonstratie en megafietsenstalling

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de klimaatdemonstratie op het Malieveld en de megafietsenstalling onder het Koningin Julianaplein.

Meer dan 10.000 scholieren hebben deze week een protestmars door het centrum van Den Haag gelopen. De zogenoemde klimaatspijbelaars kwamen uit het hele land bij elkaar om politici op te roepen meer ambitie te tonen voor het klimaat. De politiek sprak er ook deze week over tijdens het klimaatdebat, dat een week eerder niet doorging. Directeur Heleen Weening van Duurzaam Den Haag blikt terug op beide gebeurtenissen.

Het Haagse stadsbestuur heeft de touwtjes weer stevig in handen bij de bouw van de megafietsenstalling naast het Centraal Station. Deze garantie gaf wethouder Robert van Asten (D66) af aan de gemeenteraad. Maar de raad houdt zijn twijfels. De Haagse raadsleden Maarten de Vuyst (GroenLinks) en Peter Bos (Haagse Stadspartij) zijn te gast.

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Spuigasten is de opvolger van het programma Nieuwslicht (van 2014 tot en met 2017 op Den Haag FM). Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B.