Valet parking moet voor minder fout geparkeerde fietsen zorgen

D66 wil dat er een valet parking komt voor fietsen in de binnenstad. Raadslid Marieke van Doorn wil op die manier het foutparkeren verminderen.

“Het systeem met valet parking is simpel. Een fietser geeft zijn of haar fiets af bij de valet service in het Haagse centrum en kan er op rekenen dat de fiets veilig en droog gestald wordt.” Het resultaat moet zijn dat er minder fietsen op straat geparkeerd worden en dat fietsers kennis maken met de stallingen. D66 heeft dit plan voor valet parking ingediend bij het stadsbestuur.

Ondernemers aan het Noordeinde zien dit het systeem van valet parking wel zitten en denken dat het ook gaat helpen met het verminderen van wildparkeren.

Foto: Daan de Ligt