WINACTIE: Gratis naar Julia Zahra op zaterdag 16 februari in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Julia Zahra op zaterdag 16 februari in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

In 2013 was Julia Zahra, toen nog bekend onder haar eigen naam Julia van der Toorn, de jongste winnares ooit van The Voice Of Holland. De zangeres met haar roots in de Verenigde Staten scoorde tijdens haar deelname al meteen een hit met een akoestische versie van ‘Oops!… I Did It Again’ van Britney Spears en won twee jaar later het achtste seizoen van De Beste Zangers van Nederland. Begin 2018 kwam naar EP ‘Something New’ uit, songs geschreven in de soul/pop traditie met een moderne feel. “Ik wil graag alle liedjes die ik schrijf, ook live in m’n eentje kunnen spelen op gitaar. Maar ik ben niet bang om een elektronische en soulvolle invulling te geven aan mijn optredens”, aldus de singer-songwriter.

Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg voor Julia Zahra op zaterdag 16 februari in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaar van de vrijkaarten.

