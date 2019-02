Zondag in Kunstlicht: ‘Al mijn vaders’ en ‘Rembrandt en het Mauritshuis’

Het live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan onder meer ‘Al mijn vaders’, de nieuwe roman van Mira Feticu, en aan de expositie ‘Rembrandt en het Mauritshuis’.

‘Geen Picasso, wél een nieuwe roman!’roept de in Den Haag wonende schrijver en columnist Mira Feticu olijk, want na haar ervaringen rond ‘Picassogate’ een half jaar geleden, ligt nu ‘Al mijn vaders’ in de winkel. Schrijver Kees ‘t Hart nam vrijdagavond 8 februari het eerste exemplaar in ontvangst in het Migratie Museum in Den Haag. Kunstlicht was erbij om de Kunstlicht-columnist op haar pad te volgen, en in de studio geeft ze een toelichting op haar roman.

350ste sterfdag Rembrandt

In 2019 staat Nederland in het teken van Rembrandt en de Gouden Eeuw. Aanleiding is de 350ste sterfdag van de beroemdste Hollandse Meester op 4 oktober. In het Mauritshuis zij alle 18 schilderijen uit de eigen collectie van de meester-schilder van de Gouden eeuw te zien. Met echte meesterwerken zoals ‘De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp’, maar ook met twijfelaars en vervalsingen. Kunstschilder en -docent Lux Buurman ging voor Kunstlicht een kijkje nemen en doet in de studio verslag van haar bevindingen.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander met Mira Feticu en agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Vereniging Rembrandt en particulieren