Camera analyseert verkeersituatie op Albardastraat

In de Albardastraat ter hoogte van voetbalvereniging RAS heeft de gemeente afgelopen week een camera opgehangen. Omwonenden zeggen dat het er gevaarlijk is om over te steken en ze willen ter hoogte van het sportpark een zebrapad.

Vorige week werd bekend dat de gemeente eerst een camera wil plaatsen om het verkeer te observeren. “De camera gaat helpen om de verkeerssituatie voor overstekende sporters in de gaten te houden”, meldt wethouder Robert van Asten via Twitter.

Tussen het sportpark en de woonwijk loopt de Albardastraat en daar zouden automobilisten te hard rijden. Behalve voetbalvereniging RAS is aan de Albardastraat ook de Hofstad Mavo Havo gevestigd. Er zijn geen stoplichten of zebrapaden om voetgangers te helpen.

Foto: Robert van Aster, Twitter