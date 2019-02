Den Haag Pride krijgt maximale financiële steun van gemeente

De gemeente maakte vrijdag bekend welke zomerevenemnten financiële steun zullen ontvangen. Voor vijftien evenementen en festival deze zomer is 150.000 euro beschikbaar. Den Haag Pride ontvangt het grootste bedrag.

In totaal is het budget in het gemeentelijk Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen dit jaar 400.000 euro. Festivals als The Hague Africa Festival, het Summertime Festival en de Bunkerdag krijgen financiële steun maar niet de volledige aangevraagde bedragen. De organisators ontvangen respectievelijk 10.000, 7.500 en 5.000 euro.

Twee festivals die wel gehele bedrag krijg waarvoor ze aanvraag deden zijn de North Sea Regatta, wat 24.750 euro ontvangt, en Den Haag Pride. Het Haagse LHBT-evenement krijgt het maximmale bedrag van 25.000 euro.