Duurzaam Den Haag: “Ontheffing tweetaktbrommers slecht plan”

Directeur Heleen Weening van Duurzaam Den Haag vindt het een slecht plan om tweetaktbrommers in Den Haag een ontheffing te geven op feestdagen en in het weekend. Dat zei ze zaterdagochtend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Ze reageerde daarmee op een plan van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Momenteel is vastgelegd in het coalitieakkoord dat tweetaktbrommers per volgend jaar in heel Den Haag verboden zijn. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat er op feestdagen en in het weekend een speciale ontheffing komt.

“Ik wil ook schone lucht in het weekend, op zondagen en in de vakantie. Dus: ja, het is een slecht plan”, zei Weening in de radio-uitzending.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid Jelle Meinesz zei eerder dat oude brommers niet per definitie vies zijn. Volgens hem zijn zelfs speciale brandstoffen verkrijgbaar waardoor de oude brommertjes zo goed als volledig reuk- en rookvrij kunnen rondrijden.

In Amsterdam is een soortgelijke regel al van kracht en het lijkt Meinesz wel wat dat de uitzondering ook in Den Haag wordt opgenomen in de nog uit te werken maatregel. Het raadslid noemt de brommers onderdeel van de Haagse cultuur.