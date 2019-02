Groep de Mos: “De oude Puch moet behouden blijven voor de stad”

Groep de Mos wil dat er op feestdagen en in het weekend wordt toegestaan om met tweetaktbrommers te rijden. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat die brommer per volgend jaar in heel Den Haag verboden zijn.

Raadsid Jelle Meinesz noemt de brommers onderdeel van de Haagse cultuur. “De oude Puch, Kreidler, Tomos en Zündapp moeten behouden blijven voor onze stad.” Volgens Meinesz worden deze tweewielers niet op grote schaal voor woon- en werkverkeer gebruikt.

‘Schoon’

Meinesz zegt ook dat oude brommers niet per definitie te vies zijn. Zo zouden er volgens het raadslid speciale brandstoffen verkrijgbaar zijn waardoor de oude brommertjes zo goed als volledig reuk- en rookvrij kunnen rondrijden.

De ontheffing voor de tweetaktbrommers hoeft van Meinesz niet overal. “Desnoods niet in het drukke stadshart rondcrossen, maar minstens lekker op Scheveningen, dichtbij de zee.”