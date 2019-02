Haagse band Son Mieux presenteert eerste album in uitverkocht Paard

De Haagse band Son Mieux, ooit begonnen als soloproject van zanger Camiel Meiresonne, presenteerde afgelopen vrijdagavond zijn eerste album. ‘Faire de Son Mieux’, zoals het album heet, werd gepresenteerd in een uitverkochte grote zaal van het Paard.

“Ik heb nog nooit zoveel zin gehad in een show als nu”, zegt Camiel op Den Haag FM. “De grote zaal uitverkopen was toch wel een droom. We hebben op festivals voor grotere menigten gestaan maar dat er 1.100 mensen speciaal voor jou een kaartje kopen is echt heel bijzonder. Zeker in je eigen stad.”

