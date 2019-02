Heleen Weening: “Boodschap provinciale CDA-lijsttrekkers funest voor klimaat”

Directeur Heleen Weening van Duurzaam Den Haag hekelt de klimaatambities van de CDA-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen. In het radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM zei ze dat de ingezonden brief van de CDA-lijsttrekkers “funest” is voor het klimaat. De provinciale leiders van het CDA schreven deze week gezamenlijk in een ingezonden brief in De Telegraaf dat wat hen betreft de klimaatambities wel wat teruggeschroefd kunnen worden.

Weening: “Ik ben teleurgesteld, want ik hoop altijd dat dit soort geluiden echt tot het verleden horen. Dan vind ik het zo verschrikkelijk dat het CDA – met zoveel mensen – weer zegt: ‘Het gaat wel goed zo’ en hun conservatieve geluid laat horen.”

“Het CDA wil in de pas lopen en niet vooroplopen. En ik zeg: ‘Waarom lopen we niet voorop?’ Dat hebben we in het verleden ook gedaan, ook op andere terreinen, zoals op ecologische zones en natuurbehoud. We gaan echt achteroplopen. Ik vind zulke conservatieve krachten echt funest”, zei de directeur van Duurzaam Den Haag.

De CDA-lijsttrekkers schreven in hun brief dat het zinloos is om in Nederland naar 49 procent CO2-reductie in 2030 te streven, als buurlanden op 40 of 45 procent willen uitkomen. Weening reageerde daarop: “Als je altijd zo naar een ander blijft kijken die niks doet, dan kom je tot niks en krijgen we nooit een verandering.”