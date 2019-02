Ariana Grande en Son Mieux in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Ariana Grande en Son Mieux (foto).

Nog geen jaar na haar vorige album dropte Ariana Grande dit weekend een opvolger – de singles ‘7 rings’ en ‘thank u, next’ ken je al, zondagavond hoor je een nieuwe track. Son Mieux presenteerde dit weekend in een uitverkocht Paard het debuutalbum van de band die voortkwam uit All Missing Pieces, Soul Sister Dance Revolution en een beetje Taymir.

Meer nieuwe releases zijn er van Lucky Fonz III, Disclosure (met Khalid), The Lemonheads, Tim Akkerman, Jeangu Macrooy, Billie Eilish, Marina (zonder The Diamonds), Jamila Woods en een stevige Shocking Blue-cover door Bob Mould. De Top 3 staat in het teken van Mercury Rev die met diverse zangeressen (Carice van Houten, Phoebe Bridgers, etc) songs spelen van de countryheldin Bobby Gentry.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).