GroenLinks en Haagse Stadspartij: “Megafietsenstalling Den Haag CS zal nog meer kosten”

De 3,5 miljoen euro extra voor de bouw van de megafietsenstalling bij Den Haag Centraal Station is waarschijnlijk niet genoeg. Dat voorspelden de Haagse gemeenteraadsleden Maarten de Vuyst (GroenLinks) en Peter Bos (Haagse Stadspartij) zaterdagochtend in het radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM.

De fietsenstalling bij het Centraal Station is 3,5 miljoen euro duurder dan gedacht en heeft inmiddels drie jaar vertraging opgelopen. De belangrijkste vertraging komt door bouwveiligheid, legde verantwoordelijk wethouder Robert van Asten (D66) eerder uit. Bovenop de stalling komen twee woontorens van negentig meter. De bouwer is er niet in geslaagd om een methode te vinden om ervoor te zorgen dat de stalling veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van die torens. Deze week sprak de gemeenteraad in een commissievergadering met wethouder Van Asten over de extra kosten en de vertraging van het project.

“Het kan nog heel lang duren voordat het helemaal klaar is”, waarschuwde Bos (Haagse Stadspartij) in het radioprogramma. “Er lopen nog allemaal disputen met de bouwer die opgelost moeten worden. Er zijn nog heel wat dingen onzeker, zoals die verbindingstunnel, die moet nog opnieuw aanbesteed worden. We weten niet of daar voldoende geld voor is. Ik vermoed dat het nog wel veel meer gaat kosten. Daar ben ik echt wel bang voor.”

De Vuyst (GroenLinks): “Ik ben in de commissievergadering enigszins gerustgesteld dat het niet langer gaat duren. Daar heb ik nu meer vertrouwen in dan voor de commissievergadering met de wethouder. Over de kosten: ik deel toch wel een deel van Peter’ zijn zorgen. Aan het einde weet je pas hoeveel het echt is.”

Zowel de gemeente als de bouwer zullen voor de 3,5 miljoen euro extra opdraaien. De gemeente verwacht dat de stalling eind 2019 klaar is.