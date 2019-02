Heleen Weening: “Klimaatspijbelen hoopvolle beweging”

De duizenden klimaatspijbelaars die donderdag door Den Haag demonstreerden voor een beter klimaat, verdienen alle lof volgens directeur Heleen Weening van Duurzaam Den Haag. Weening was zaterdagochtend te gast in het radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM.

Critici van het klimaatspijbelen zeiden dat een dergelijke demonstratie weinig nut heeft en dat jongeren beter zelf hun steentje kunnen bijdragen aan een beter klimaat.

Weening irriteerde zich aan die criticasters: “Ik heb heel veel van dat soort reacties gehoord. Van die mensen die foto’s maken van scholieren die bij McDonald’s staan te eten of een of andere kerel die zegt: ‘Je eet geen vlees en je vliegt niet, maar je hebt wel een mobieltje.’ Wat is dat toch wat ons dient om te zeggen: ‘Ik doe helemaal niks, maar wat jij doet is niks waard. Kom op, alles helpt. Elk individu helpt en kan impact genereren.”

“Ik geloof niet dat deze jonge mensen daar staan om een dag vrij te hebben. Deze generatie laat zien: dit is van belang, hier gaat het over. En deze generatie zegt ook: ‘Ik eet minder of helemaal geen vlees, ik vlieg niet meer, ik koop geen tweedehandskleding.’ Daar moeten wij respect voor hebben. Oudere generaties die dan zeggen: ‘Je weet wel een hamburger bij McDonald’s.’ Nou ja, dan doe je dat af en toe, maar ze doen een heleboel goed en volgens mij moet iedereen kijken naar wat ‘ie zelf kan doen. Dat geldt voor de politiek, dat geldt voor elk individu. Dus ik vind dit een heel hoopvolle beweging’, aldus Weening.