“Kastanjes aan Noordwal onmogelijk te behouden”

De Kastanjebomen aan Noordwal zullen toch worden gekapt. De kademuur aan de Noordwal is zo zwak dat hij op korte termijn moet worden vervangen. Daardoor is het niet mogelijk de achttien kastanjebomen te behouden, meldt de gemeente.

In november kregen omwonden nog een brief waarin stond dat in een gedeelte van de kade ankers in de grond zouden worden geplaatst. Uit recente metingen blijkt dat toch niet genoeg te zijn.

“Omdat duidelijk is geworden dat die noodmaatregelen de levensduur niet wezenlijk meer kunnen verlengen, wordt op korte termijn gestart met de voorbereiding van de definitieve vervanging van de kademuur”, aldus wethouder Richard de Mos.

De Mos belooft daarna nieuwe, grote bomen terug te plaatsen, in overleg met de buurt. Bewoners met vragen zijn op maandag welkom bij De Heldenhoek aan de Elandstraat 88A. Daar wordt van 17.00 uur tot 19.00 uur een informatiebijeenkomst gehouden.

Foto: Sonja Assenberg