Slachtoffer zwaargewond na steekpartij Goeverneurlaan

Een persoon is zondagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij op de Goeverneurlaan in het Laakkwartier. De verwondingen zijn behandeld en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij vond zondag rond 23.45 uur plaats. De politie is op zoek naar twee verdachten die in onbekende richting zijn gevlucht. Het gaat om twee mannen met een blanke huidskleur.

De politie heeft een groot deel van de straat afgezet voor onderzoek. Er werd zelfs een traumahelikopter opgeroepen om medische hulp te verlenen.