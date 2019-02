Actievoerders blokkeren etalage waar bont in te zien is

Dierenwelzijnsorganisatie Bont voor Dieren protesteerde dinsdagmiddag met hun ‘Bontblocker’ voor de deur van wintersportwinkel De Skihut om actie te voeren tegen hun bontassortiment. “Dit doen we om het zicht op de etalage waar bont in staat te blokkeren,” vertelt actievoerder Femke Zandberg op Den Haag FM.

Van 12.00 uur tot 17.00 uur heeft de organisatie voorlichting aan het winkelend publiek gegeven over het de herkomst van bont. “Het dragen van bont is een vrije keuze, maar wij merken vaak dat mensen niet weten wat bont is en hoe het gemaakt wordt.” Ook mascotte Wally de Wasbeerhond was aanwezig voor passanten om mee op de foto te gaan.

De actievoerders kozen specifiek voor De Skihut. Bont voor Dieren zou namelijk gevraagd hebben dat de winkel stopt met de verkoop van bont, maar daar wordt geen gehoor aan gegeven.

Het management van De Skihut bevestigde aan Den Haag FM dat ze bont verkopen en meldde dat het protest vreedzaam is verlopen.

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Rabin Iseger op Den Haag FM.